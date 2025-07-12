В Беларуси восстановлена система электроснабжения

Система электроснабжения 12 июля утром восстановлена в полном объеме по всей стране. Белорусы сообща справились с разрушительным воздействием непогоды на энергосистему Беларуси. Об этом заявил министр Денис Мороз. С 9 по 11 июля массовые отключения линий электропередачи коснулись более 1300 населенных пунктов. От падения деревьев было разрушено свыше 500 опор линий электропередачи. В организации восстановительных работы были оперативно задействованы более 300 аварийных бригад. Только энергетиков участвовало свыше 1400 человек. Вся работа велась в координации с местными властями, лесхозами и МЧС.