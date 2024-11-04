В БССР в 90-е был создан свой ноутбук

БССР была передовой республикой Советского Союза, в которой развивали даже микроэлектронику. В 1991 году запустили в производство разработанный на предприятии "Интеграл" портативный компьютер "Электроника МС-1504" (ПК-300). На тот момент это был ноутбук, очень высокотехнологичный продукт.

"Беларусь считалась сборочным цехом бывшего Советского Союза, - сказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. - Фактически мы получали комплектующие со всех уголков Советского Союза, 10-14 % готовой продукции потребляли сами, остальное уходило за пределы республики".

"1991 год по экономическим показателям, по темпам роста объемов производства ВВП тогда еще бывшего Советского Союза был одним из самых лучших, - констатировал Леонид Анфимов. - Это, наверное, результат инерционного движения экономики, которая еще работала эффективно. После 1991 года наступил ступор в результате распада Советского Союза. Мы тогда ничего не могли умнее придумать, как разорвав политические связи, разорвали экономические связи. И когда мы разорвали кооперационные связи, многие предприятия просто встали перед дилеммой: или закрываться, или искать новые рынки и новых поставщиков комплектующих изделий. И мы начали захлебываться. Это было очень страшно на тот момент".

До разразившегося еще в 80-е кризиса экономика СССР была вполне самодостаточна. Выстроенные в рамках 15 союзных республик кооперационные связи, несмотря на огромное расстояние и разные часовые пояса, соединяли производителя с сырьем и товар с покупателем. В начале 90-х эта схема уже была почти разрушена. Перестав подчиняться союзному центру, на местах разрывали и сложившиеся экономические связи. БССР, сборочный цех Советского Союза, столкнулся с невозможностью продать уже произведенное.

На кадрах архивного видео руководитель белорусского предприятия переживает, что ситуация с Арменией, Молдавией, нестабильная обстановка в Прибалтике полностью приведут к приостановке производства. "Какие бы взаимоотношения не были межреспубликанские, наши прямые связи позволяют сегодня работать стабильно и успешно. Для нормальной работы необходимо создание единой семьи, единого союза", - поделился он своим мнением.