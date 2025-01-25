В поселке Копысь открыли хлебопекарню

Белорусы знают цену единству и научились любить свое. Нужное людям сохранять и возрождать - один из главных принципов Президента.

"Своя пекарня" появилась у жителей городского поселка Копысь. Производство здесь работало до 2018 года, и местные жители просили главу государства возродить традиции хлебопечения. Отныне в населенном пункте есть современная пекарня с магазином.

Уникальную рецептуру приготовления хлеба в Копыси хранят со времен Великой Отечественной. Хлебопекарня в городском поселке работала много лет, а ее продукция пользовалась спросом и у жителей, и у гостей. И сегодня здесь возобновили традиции хлебопечения.

Восстанавливать, развивать и сохранять хлебопечение в регионах - поручение главы государства. Ведь для страны, где есть сырье, традиции и технологии, свежий горячий хлеб не должен быть роскошью. Компактным пекарням, как в Копыси, под силу обеспечить людей вкусной и ароматной продукцией.

Через Днепр от моей деревни есть поселок Копысь. Мы его в порядок приводили, показывали, как должны развиваться поселки городского типа. Помню, с детства там была хлебопекарня. Местная, хорошая, где можно было прийти и в магазинчике купить хлеб. Потом это производство закрыли. Зачем закрыли? Как будто люди там не живут. Пусть там три-пять человек работают, но это нормальное производство, это же для людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Возрождение традиций производства хлеба в Оршанском районе теперь под крылом крестьянско- фермерского хозяйства. Важный для людей проект - часть предприятия, специализирующегося на переработке молока и выпуске сыров. Как и много лет назад, в обновленном магазине идет торговля.

Наше производство специализируется на переработке молока и выпуске сыров. Бросили все силы сюда. Оперативно начали делать здесь ремонт, закупать оборудование, разрабатывать ассортиментный перечень. Для местных жителей будет достаточно того объема, который мы будем делать. Сергей Сороговец, директор ООО "Милккоп старт"

Для пекарни закупили печь, тестомесильное и холодильное оборудование. Создали рабочие места для местных жителей. Некоторые из них работали в старой мини-пекаре. В Копыси планируют выпускать 16 наименований хлебобулочных изделий: различные виды черного хлеба, багет, булочки. И все свежее, натуральное и качественное - сразу на прилавок.

Мини-пекарни, которые возле дома, всегда пользуются спросом. Всегда хочется выйти и купить вкусную, мягкую, ароматную булочку. Я думаю, что это должно сработать, это должно быть по всей стране. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома