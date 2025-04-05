В Токио заявили о готовности координировать военные поставки в Украину

Министерство обороны Японии присоединится к деятельности миссии НАТО, координирующей военные поставки Украине и подготовку ее военных. О таком намерении заявил японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генсеком альянса Марком Рютте.

Он уже посетил базу сил самообороны Японии "Йокосука", осмотрел японский фрегат "Могами", побывал на заводе Mistubishi Electric Corporation в Камакуре. Ранее в МИД России предупредили, что Москва готова проработать новые дополнительные меры противодействия Японии, если Токио продолжит свой курс по поддержке киевского режима.