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В Токио заявили о готовности координировать военные поставки в Украину
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Министерство обороны Японии присоединится к деятельности миссии НАТО, координирующей военные поставки Украине и подготовку ее военных. О таком намерении заявил японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генсеком альянса Марком Рютте.
Он уже посетил базу сил самообороны Японии "Йокосука", осмотрел японский фрегат "Могами", побывал на заводе Mistubishi Electric Corporation в Камакуре. Ранее в МИД России предупредили, что Москва готова проработать новые дополнительные меры противодействия Японии, если Токио продолжит свой курс по поддержке киевского режима.