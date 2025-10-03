3.69 BYN
1,3 млн американских военных остались без зарплат из-за шатдауна
В США парламент провалил очередное голосование по проекту бюджета. Правительство США теперь останется без денег как минимум до понедельника. Шатдаун, уверяют в Белом доме, уже имеет самые плачевные последствия.
Американские военные в числе 1 млн 300 тыс. человек остались без зарплат и чуть ли не голодают. Трамп распорядился обеспечить их продовольствием. Белый дом также сообщает, что бедственное положение с госфинансами приведет к увольнению 16 тыс. чиновников. Очевидно, правительство решило использовать ситуацию еще и для чистки госаппарата.
С понедельника прекратится подача электричества к факелу статуи Свободы: проблемой озабочен лично Трамп, который к символам и знакам относится с большим вниманием.
Как бы то ни было, от сделки республиканцы и демократы в парламенте по-прежнему далеки. В итоге шатдаун имеет все шансы продлится еще долго.