1,3 млн американских военных остались без зарплат из-за шатдауна

В США парламент провалил очередное голосование по проекту бюджета. Правительство США теперь останется без денег как минимум до понедельника. Шатдаун, уверяют в Белом доме, уже имеет самые плачевные последствия.

Американские военные в числе 1 млн 300 тыс. человек остались без зарплат и чуть ли не голодают. Трамп распорядился обеспечить их продовольствием. Белый дом также сообщает, что бедственное положение с госфинансами приведет к увольнению 16 тыс. чиновников. Очевидно, правительство решило использовать ситуацию еще и для чистки госаппарата.

С понедельника прекратится подача электричества к факелу статуи Свободы: проблемой озабочен лично Трамп, который к символам и знакам относится с большим вниманием.