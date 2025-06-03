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10 июня сейм Польши планирует рассмотреть вопрос доверия правительству
Спикер сейма Польши Шимон Холовня предложил рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству на дополнительной сессии сейма 10 июня. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство PAP.
"Я предложил премьер-министру рассмотреть его ходатайство о вотуме доверия на дополнительной сессии сейма, которую я созову на следующий вторник, 10 июня", - сказал Холовня.
Он также сообщил, что в ближайшие дни, вероятно, 5 июня, должна состояться встреча лидеров правящей коалиции.
Вечером 2 июня польский премьер Дональд Туск заявил в телевизионном выступлении, что попросит сейм о вотуме доверия своему правительству. Этот шаг премьер-министра связан с президентскими выборами в Польше, на которых победил Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость".
"Я хочу, чтобы все увидели, включая наших оппонентов внутри страны и за рубежом, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шага назад", - цитирует заявление Туска издание Onet.
Предоставление вотума доверия правительству осуществляется большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом числа депутатов. Как отмечает Onet, если это голосование будет проиграно, правительству придется уйти в отставку, а результат голосования совсем не очевиден.
Британская The Independent написала: "Голосование призвано показать, что широкая и трудноуправляемая коалиция Туска остается единой, несмотря на поражение на президентских выборах, которое привело к прогнозам о возможном падении правительства и проведении досрочных парламентских выборов".
Второй тур выборов президента состоялся в Польше 1 июня. Согласно данным Государственной избирательной комиссии Польши, победу одержал Навроцкий (поддержанный ПиС) с результатом 50,89 %, Тшасковский (Гражданская коалиция) отстал от лидера менее чем на 2 %, получив 49,11 % голосов избирателей.