10 июня сейм Польши планирует рассмотреть вопрос доверия правительству

Фото Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70237d37-9b10-43ac-b6d5-156ce9ff07d2/conversions/2879845c-12db-44df-9eb3-b4c1c8c73b79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70237d37-9b10-43ac-b6d5-156ce9ff07d2/conversions/2879845c-12db-44df-9eb3-b4c1c8c73b79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70237d37-9b10-43ac-b6d5-156ce9ff07d2/conversions/2879845c-12db-44df-9eb3-b4c1c8c73b79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70237d37-9b10-43ac-b6d5-156ce9ff07d2/conversions/2879845c-12db-44df-9eb3-b4c1c8c73b79-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Getty Images

Спикер сейма Польши Шимон Холовня предложил рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству на дополнительной сессии сейма 10 июня. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство PAP.

"Я предложил премьер-министру рассмотреть его ходатайство о вотуме доверия на дополнительной сессии сейма, которую я созову на следующий вторник, 10 июня", - сказал Холовня.

Он также сообщил, что в ближайшие дни, вероятно, 5 июня, должна состояться встреча лидеров правящей коалиции.

Вечером 2 июня польский премьер Дональд Туск заявил в телевизионном выступлении, что попросит сейм о вотуме доверия своему правительству. Этот шаг премьер-министра связан с президентскими выборами в Польше, на которых победил Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость".

"Я хочу, чтобы все увидели, включая наших оппонентов внутри страны и за рубежом, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шага назад", - цитирует заявление Туска издание Onet.

Предоставление вотума доверия правительству осуществляется большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом числа депутатов. Как отмечает Onet, если это голосование будет проиграно, правительству придется уйти в отставку, а результат голосования совсем не очевиден.

Британская The Independent написала: "Голосование призвано показать, что широкая и трудноуправляемая коалиция Туска остается единой, несмотря на поражение на президентских выборах, которое привело к прогнозам о возможном падении правительства и проведении досрочных парламентских выборов".