11 секунд на кражу: блогер выяснил, в какой стране ноутбук у вас украдут быстрее всего

Украсть за секунды то, что плохо лежит. Французский блогер провел дерзкий социальный эксперимент, оставляя ноутбук без присмотра в публичных местах разных стран.

Результаты шокируют: оказалось, что быстрее всего его оприходуют в Италии - 11 с. Ноутбук забрали так быстро, что создалось впечатление спланированной акции.

В Индии был результат, близкий к европейскому - 12 с.

Париж подтвердил статус одной из криминальных столиц Европы - 14 с. Для сравнения: в 2018 году здесь же ноутбук исчезал за 8.

В Британии девайс исчез за 33 с. То есть полминуты на раздумья в Лондоне.

Самый шокирующий результат для европейца оказался в Китае. Блогер оставил ноутбук в фуд-корте, ушел на полчаса, затем вернулся - техника осталась на месте. Он повторил эксперимент, результат тот же.

Впрочем, все условно - результаты зависят от конкретного места, времени и случайных факторов. Например, в китайском Гуанчжоу у блогера украли рюкзак под камерами.

Но это не отрицает того, что если соберетесь в Европу - держите свои вещи покрепче!