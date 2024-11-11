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12 человек погибли в результате теракта в Новом Орлеане в США
Трагические события в Новом Орлеане власти города уже назвали терактом. Правда, ФБР пока предлагает этот термин не использовать, поскольку мотивы преступника выясняются. Несколько часов назад автомобиль на полном ходу врезался в толпу отмечающих Новый год. Затем раздались выстрелы. По всей видимости, преступник пытался лишить жизни как можно больше людей.
Позднее полиция обнаружила в машине убийцы несколько самодельных бомб, которые, по счастью, не детонировали. Тем не менее, последствия этой атаки оказались весьма трагическими. Уже известно о 12 погибших, 50 человек пострадали. Число жертв, однако, может оказаться не окончательным. По последним данным, преступник убит в ходе перестрелки с полицией.
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