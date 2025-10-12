13 октября состоится освобождение 20 живых израильских заложников

20 израильских заложников будут освобождены утром 13 октября, об этом официально заявил Кабмин Израиля. Это станет первым шагом в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, подписанного при посредничестве США.

По данным Axios, освобождение произойдет единовременно, в рамках первой фазы мирного плана, который также включает частичный вывод израильских войск из Газы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остальные заложники могут быть освобождены в любой момент, намекая на продолжение переговоров и возможные уступки со стороны.