13 октября состоится освобождение 20 живых израильских заложников
Автор:Редакция news.by
20 израильских заложников будут освобождены утром 13 октября, об этом официально заявил Кабмин Израиля. Это станет первым шагом в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, подписанного при посредничестве США.
По данным Axios, освобождение произойдет единовременно, в рамках первой фазы мирного плана, который также включает частичный вывод израильских войск из Газы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остальные заложники могут быть освобождены в любой момент, намекая на продолжение переговоров и возможные уступки со стороны.
13 октября в Каире состоится "Саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе. Приглашены лидеры более чем 20 стран мира, большинство уже подтвердили свое участие.