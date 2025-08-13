16 августа бортпроводники Air Canada грозят начать трехдневную забастовку

Профсоюз бортпроводников уведомил крупнейшего авиаперевозчика Канады - компанию Air Canada, что 16 августа он может начать трехдневную забастовку. Об этом информирует ТАСС.

К слову, в организации состоит почти 10 тыс. человек.

Сообщается, что причиной забастовки стала низкая оплата труда.

Перевозчик заявил, что бортпроводники требуют "непомерных повышений". Компания предлагала прибегнуть к внешнему арбитражу для разрешения трудового спора, но профсоюз отказался.