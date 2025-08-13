3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
16 августа бортпроводники Air Canada грозят начать трехдневную забастовку
Автор:Редакция news.by
16 августа бортпроводники Air Canada грозят начать трехдневную забастовкуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98e5727d-7638-4aeb-b3ee-36a6bd42f0e5/conversions/132f9e34-635b-49e5-aba2-9c011f27af7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98e5727d-7638-4aeb-b3ee-36a6bd42f0e5/conversions/132f9e34-635b-49e5-aba2-9c011f27af7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98e5727d-7638-4aeb-b3ee-36a6bd42f0e5/conversions/132f9e34-635b-49e5-aba2-9c011f27af7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98e5727d-7638-4aeb-b3ee-36a6bd42f0e5/conversions/132f9e34-635b-49e5-aba2-9c011f27af7d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Профсоюз бортпроводников уведомил крупнейшего авиаперевозчика Канады - компанию Air Canada, что 16 августа он может начать трехдневную забастовку. Об этом информирует ТАСС.
К слову, в организации состоит почти 10 тыс. человек.
Сообщается, что причиной забастовки стала низкая оплата труда.
Перевозчик заявил, что бортпроводники требуют "непомерных повышений". Компания предлагала прибегнуть к внешнему арбитражу для разрешения трудового спора, но профсоюз отказался.
Авиаперевозчик с 16 августа начнет отменять часть авиарейсов. Air Canada одновременно ведет переговоры со своими компаниями-партнерами о предоставлении клиентам альтернативных вариантов полетов. Пассажирам, чьи рейсы будут отменены, перевозчик обещает вернуть деньги.