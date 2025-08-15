Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

17 августа рядом с Землей пролетит астероид диаметром 50 метров

Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что 17 августа вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид диаметром в 50 метров.

Расстояние между ним и нашей планетой будет приблизительно равно диаметру лунной орбиты.

Астероид представляет собой каменную глыбу без признаков каких-либо летучих веществ.

По расчетам, его столкновения с Землей опасаться не стоит, но космос, что бы мы себе ни думали, непредсказуем. Да и в вычисления всегда способна вкрасться ошибка.

Земляастероидкосмос