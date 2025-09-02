3.69 BYN
2 сентября Польша, Литва и Латвия начали военные учения у границ с Беларусью
Автор:Редакция news.by
НАТО, который обещал не расширяться на восток, уже в полной амуниции стоит на белорусских рубежах. Крупнейшие военные учения "Железный защитник" стартовали в Польше.
Задействовано свыше 30 тыс. военных и 600 единиц техники. Особое внимание уделяется отработке наступательных ударных систем и новейшей военной техники. И все это в непосредственной близости с границами Беларуси и России.
Параллельно 2 сентября стартуют еще одни учения в Латвии. А это еще 12 тыс. военных НАТО плюс техника и военные самолеты. Данные маневры продлятся до 8 октября.
В Литве также стартовали военные учения, которые продлятся 2 месяца. До конца октября более 17 тыс. солдат будут отрабатывать свою агрессию на суше, море и в воздухе.