2 сентября Польша, Литва и Латвия начали военные учения у границ с Беларусью

НАТО, который обещал не расширяться на восток, уже в полной амуниции стоит на белорусских рубежах. Крупнейшие военные учения "Железный защитник" стартовали в Польше.

Задействовано свыше 30 тыс. военных и 600 единиц техники. Особое внимание уделяется отработке наступательных ударных систем и новейшей военной техники. И все это в непосредственной близости с границами Беларуси и России.

Параллельно 2 сентября стартуют еще одни учения в Латвии. А это еще 12 тыс. военных НАТО плюс техника и военные самолеты. Данные маневры продлятся до 8 октября.