20 ноября секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров подал в отставку

Украинские СМИ сообщают, что утром 20 ноября подал в отставку секретарь Совета безопасности страны Умеров: он неделю назад покинул Украину и теперь находится в США. Возвращаться в Киев, чтобы оформить увольнение, он не стал - здесь его, скорее всего, ждет арест по обвинению в коррупции.

19 ноября стало известно, что по требованию бизнесмена Миндича, который считается кошельком Зеленского, Умеров санкционировал закупку для армии некондиционных бронежилетов.

Украинские медиа также сообщают, что 24 ноября покинет пост Андрей Ермак - серый кардинал Зеленского и фактический теневой правитель страны. Если это случится, то и отставка самого Зеленского станет лишь делом времени, ведь Ермак держит в руках бразды правления как гражданскими, так и военными структурами, он же цензурирует все СМИ.