21 ноября в Таиланде среди 134 стран выберут "Мисс Вселенную"

21 ноября в столице Таиланда выберут "Мисс Вселенную". 134 страны принимают участие.

Алена Кучерук готова представить Беларусь на международном конкурсе. Костюм весом в 11 кг - отражение национального колорита. Все детали наряда - это ручная работа белорусских дизайнеров.

Для участниц конкурс "Мисс Вселенная" длится уже несколько недель. Программа не ограничивается выходом на подиум. Девушки успели побывать на экскурсиях и познакомились с национальным колоритом страны-организатора.

