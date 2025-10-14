21 октября Николя Саркози отправится в тюрьму отбывать наказание

Николя Саркози был накануне вызван в суд для уведомления об условиях его заключения. После приговора, в рамках которого ему было назначено пять лет лишения свободы, экс-президент был признан виновным 25 сентября по так называемому ливийскому делу. Оно связано с финансированием в 2007 году предвыборной кампании Саркози со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сообщается, что после того как политика доставят в тюрьму, адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении. Если апелляционный суд удовлетворит его, Саркози сможет выйти на свободу в конце декабря. Бывший президент Франции также вправе просить условно-досрочное освобождение, поскольку в январе ему исполнилось 70 лет.