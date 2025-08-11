26 тыс. заключенных освободили досрочно из-за переполненности тюрем в Великобритании

В Великобритании лейбористы за 7 месяцев досрочно освободили более 26 тыс. преступников, включая сотни осужденных за тяжкие преступления, в рамках программы по борьбе с переполненностью тюрем, пишет газета Daily Mail. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как указывает издание, в сентябре 2024 года министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд представила программу по борьбе с переполненностью тюрем, согласно которой заключенные имеют право на досрочное освобождение после отбытия 40 % срока наказания. К концу марта этого года были досрочно освобождены 26 456 осужденных. Отмечается, что некоторые совершали новые преступления в течение нескольких часов после освобождения.

Стало известно, что 248 преступников, приговоренных к 14 годам и более, уже вышли на свободу, несмотря на тяжесть совершенных ими преступлений и суровость назначенного наказания. Кроме того, по данным Министерства юстиции, в рамках программы были досрочно освобождены 490 преступников, приговоренных к лишению свободы сроком от 10 до 14 лет, а также почти 1 тыс. преступников, приговоренных к лишению свободы сроком от 7 до 10 лет.

Газета предполагает, что за первый год реализации программы досрочно могут освободить около 45 тыс. осужденных.

По информации Daily Mail, Шабана Махмуд разрабатывает новые меры "мягкого правосудия", которые могут позволить еще больше смягчить приговоры, в том числе для убийц и насильников, при этом десятки тысяч других преступников могут и вовсе избежать тюрьмы.

Министр юстиции теневого кабинета Консервативной партии Роберт Дженрик заявил, что общественность устала от мягкого правосудия. По его мнению, вместо того чтобы вводить чрезвычайные меры для досрочного освобождения преступников, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует депортировать тысячи иностранных преступников. "Эта шокирующая статистика объясняет, почему в Великобритании царит беззаконие", - добавил он.