280 команд из 16 стран. В Китае прошли соревнования между человекоподобными роботами

В Китае прошли соревнования между человекоподобными роботами. На олимпийском конькобежном стадионе состоялся первый в истории чемпионат мира. С участием 280 команд из 16 стран.

Они играли в футбол, соревновались в легкой атлетике, сортировали лекарства и делали еще много чего человеческого. Но важно, что все это под присмотром людей.

Будущее близко

Чемпионат мира среди гуманоидных, то есть человекоподобных, роботов создал массу поводов для подобных каламбуров. Собравшись на Олимпийском конькобежном овале в Пекине, они бросили вызов современному спортивному миру, который и так переживает не лучшие времена.

Виды спорта - и индивидуальные, и командные. Роботы состязались в таких традиционных видах спорта, как легкая атлетика, футбол, боевые единоборства и спортивные танцы. А также в решении различных рабочих задач. Не обошлось и без трагедии.

Один участник форума потерял в прямом смысле голову, но вряд ли это хоть немного отпугнуло тех, кто в эти жестяные конструкции вкладывает сердце и душу. Причем в прямом смысле слов. В такие моменты кажется - будущее из книг писателей фантастов 20-го века начинает сбываться. Или нам не стоит начинать паниковать?

Знаменитым писателем-фантастом Айзеком Азимовым было сформировано три закона робототехники.

Первый закон гласит: "Робот не может причинить вред человеку, либо своим бездействием допустить, чтобы человеку был вред причинен".

Эта фраза теперь как основание и символ веры в то, чем занимался писатель Айзек Азимов. Его многочисленные художественные произведения, воспевающие будущее за роботом, с каждым годом будто становятся нашей реальностью. Пусть не так стремительно, как предрекал автор, но на сегодня многие предсказания будто бы действительно сбываются.

Увлечение робототехникой стало прогрессивным явлением еще и в советском мультипликационном и киноискусстве. Популярна особенно среди школьников того времени кинокартина "Приключения электроника". Одновременно подчеркивает преимущества тогдашнего советского общества, но и обращает наше внимание, что человек - основа всего, и никакой робот его заменить не в силах.

Пока что очевидно, что до уровня андроидов из фантастических романов Айзека Азимова или советского фильма об "Электронике-Сыроежкине" современным робоатлетам еще далеко. Однако за последние пять лет в этом направлении достигнут удивительный прогресс, а решение о регулярном проведении таких Игр роботов должно еще сильнее стимулировать разработчиков. И этот вызов становится еще одним для кризисного олимпийского движения.

Второй закон гласит: "Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону".

Чемпионаты для роботов проходят в разных форматах, но шоу собирает огромную аудиторию и заставляет зрителей как в Сети, так и наяву с увлечением наблюдать за процессом, иначе бы эта индустрия не получала такого развития.

Юрий Козлов, старший преподаватель машиностроительного факультета БНТУ:

"Первое мое увлечение было сделать робота мини-сумоиста. Их основная задача в автономном режиме найти соперника и вытолкнуть его с ринга".

"В принципе мы сошлись в каких-то мнениях, идеях. Очень много смотрели зарубежные аналоги "Битвы роботов". И всегда просто мечтали попасть на такое шоу", - отметила Екатерина Козлова - конструктор-художник.

"Первый робот нам обошелся порядка 2000 долларов. Коробка металлическая на колесиках с барабаном. После первого чемпионата мы поняли, что мыслили правильно, но недостаточно. Получили очень много опыта. И далее начали делать уже второго робота, которого называют Boolbatron. И самое веселое, что делали мы его за свадебные средства", - рассказал Юрий Козлов - старший преподаватель машиностроительного факультета БНТУ.

Авторы роботов - минчане Юрий и Екатерина Козловы, для которых хобби стало увлекательным смыслом жизни. И наверняка это только начало такого нетривиального пути. Юрий - преподаватель в столичном БНТУ.

На соревнования в Пекин приехали 280 команд из 16 стран, среди которых США, Япония, Германия и другие. Программа Игр была насыщенной. Почти 500 соревнований в 26 категориях. И это лишь первый форум в истории.

Третий закон гласит: "Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, которая не противоречит ни первому закону, ни второму".