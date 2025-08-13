4 июля 2026 года президент UFC планирует провести бой на территории Белого дома

Президент UFC Дэйна Уайт, известный как союзник Дональда Трампа, объявил о проведении турнира на территории Белого дома 4 июля 2026 года. Мероприятие приурочено к празднованию Дня независимости США, сообщает ТАСС.

"Это определенно произойдет", - сказал он в интервью телеканалу CBS News. Как отметил Уайт, в понедельник он обсудил предстоящее событие с американским лидером. "Когда Трамп позвонил мне и попросил меня сделать это, он сказал: "Я хочу, чтобы Иванка Трамп была в центре всего этого", - отметил глава UFC.

По словам Уайта, в конце месяца он планирует провести встречу с Трампом и его дочерью, чтобы окончательно согласовать детали и место проведения боя.

Как отметил неназванный источник телеканала, в Белом доме действительно рассчитывают, что мероприятие состоится.

В начале июля Трамп анонсировал проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США.