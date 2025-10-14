Ключевые предвыборные обещания премьера польского режима Дональда Туска останутся невыполненными. В бюджете на 2026 год траты на это просто не предусмотрены. В частности, долгожданного сокращения налогов не будет.

Между тем, это было одно из самых важных обещаний "Гражданской коалиции" во время предвыборной кампании 2023 года. Но аванс, выданный Туску избирателями, премьер решил не отрабатывать, даже несмотря на запланированный дефицит бюджета, который составит более 74 млрд долларов, что равно всем госрасходам Польши 10-летней давности. При этом на обслуживание долга республика должна будет потратить около 24 млрд. Приоритетной задачей, как и следовало ожидать, станут военные расходы. Они запланированы в размере почти 55 млрд долларов (это 4,8 % национального ВВП).