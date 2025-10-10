Несмотря на свои заявления, члены Евросоюза продолжают активно закупать российские энергоносители. Некоторые страны даже наращивают закупки. Тревогу бьет Reuters.



Согласно приведенным изданием данным, за первые 8 месяцев этого года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на 11 млрд евро. При этом 7 из 27 членов Европейского союза в этом году нарастили импорт СПГ относительно показателей предыдущего периода.



Например, Франция увеличила закупки у России на 40 %, Нидерланды - на 72, Хорватия - 55, Румыния - 57, а Португалия - на 167 %. Reuters отмечает, что начиная с 2022 года,



Евросоюз закупил российских энергоносителей более чем на 200 млрд евро, что значительно превышает сумму, которую ЕС потратил на спонсирование киевского режима.