7 стран Евросоюза увеличили закупки российских энергоресурсов
Несмотря на свои заявления, члены Евросоюза продолжают активно закупать российские энергоносители. Некоторые страны даже наращивают закупки. Тревогу бьет Reuters.
Согласно приведенным изданием данным, за первые 8 месяцев этого года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на 11 млрд евро. При этом 7 из 27 членов Европейского союза в этом году нарастили импорт СПГ относительно показателей предыдущего периода.
Например, Франция увеличила закупки у России на 40 %, Нидерланды - на 72, Хорватия - 55, Румыния - 57, а Португалия - на 167 %. Reuters отмечает, что начиная с 2022 года,
Евросоюз закупил российских энергоносителей более чем на 200 млрд евро, что значительно превышает сумму, которую ЕС потратил на спонсирование киевского режима.