71 % немцев недовольны политикой Фридриха Мерца

Кризис в немецкой экономике - объем промышленного производства в августе 2025 года упал более чем на 4 % - это самое резкое снижение за последние несколько лет. Максимальные темпы падения производства в автомобильной промышленности и фармацевтике.

Кроме того, в августе 2025 года число безработных впервые превысило 3 млн человек, а за сентябрь выросло еще на 148 тыс. На этом фоне рейтинги канцлера Мерца опустились до исторического минимума. Согласно опросам, 71 % жителей Германии недовольны его политикой.