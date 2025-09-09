72 крупных промышленных предприятия в ЕС в 2025 году объявили о закрытии

Европейская промышленность переживает самый тяжелый период с 2009 года. За восемь месяцев 2025-го 72 крупных промышленных предприятия в странах ЕС объявили о закрытии. Это почти на треть больше, чем в пандемийном 2020-м, и лишь немного уступает пику времен глобального финансового кризиса в 2009-м.