72 крупных промышленных предприятия в ЕС в 2025 году объявили о закрытии
Автор:Редакция news.by
Европейская промышленность переживает самый тяжелый период с 2009 года. За восемь месяцев 2025-го 72 крупных промышленных предприятия в странах ЕС объявили о закрытии. Это почти на треть больше, чем в пандемийном 2020-м, и лишь немного уступает пику времен глобального финансового кризиса в 2009-м.
География банкротств активно расширяется. Если раньше основная волна закрытий приходилась на Германию, то теперь кризис охватил весь континент. В числе лидеров Испания и Чехия. Сокращения затронули десятки тысяч сотрудников. В ряде регионов это вызвало волну протестов и требования срочных мер поддержки.