Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

8 августа Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря

8 августа Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря

По сообщениям Института космических исследований Российской академии наук, 8 августа на Землю обрушится самая мощная за последние два месяца магнитная буря, пишет БЕЛТА.

погодамагнитная буря