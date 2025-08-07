3.69 BYN
8 августа Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря
Автор:Редакция news.by
По сообщениям Института космических исследований Российской академии наук, 8 августа на Землю обрушится самая мощная за последние два месяца магнитная буря, пишет БЕЛТА.