8 октября Макрон выступит с экстренным обращением к нации

Медиа сообщают, что вечером 8 октября президент страны обратится к нации с экстренным обращением. Как ожидается, Макрон объявит о роспуске парламента.

Эксперты считают это одним из способов разрешить, пусть ненадолго, самый острый политический кризис из тех, что бушевали в стране за последние 60 лет.

По всей видимости, он пытается опередить противников - в Национальном собрании уже утвердили процедуру импичмента президента, а сотни депутатов настаивают на немедленной отставке главы государства. Даже ближайшие соратники Макрона требуют его ухода: с такими заявлениями, в частности, выступили экс-премьеры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь.