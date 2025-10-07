3.68 BYN
8 октября Макрон выступит с экстренным обращением к нации
Медиа сообщают, что вечером 8 октября президент страны обратится к нации с экстренным обращением. Как ожидается, Макрон объявит о роспуске парламента.
Эксперты считают это одним из способов разрешить, пусть ненадолго, самый острый политический кризис из тех, что бушевали в стране за последние 60 лет.
По всей видимости, он пытается опередить противников - в Национальном собрании уже утвердили процедуру импичмента президента, а сотни депутатов настаивают на немедленной отставке главы государства. Даже ближайшие соратники Макрона требуют его ухода: с такими заявлениями, в частности, выступили экс-премьеры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь.
С самыми мрачными прогнозами выступают и эксперты - издание Politico публикует статью, в которой предупреждает: французский кризис способен иметь самые трагические последствия для европейской экономики в целом. Ослабление Франции грозит спровоцировать в ЕС долговой кризис и даже привести к обрушению евро.