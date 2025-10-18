Афганистан и Пакистан в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня

О немедленном прекращении огня на границе договорились представители Афганистана и Пакистана на раунде переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и катарское внешнеполитическое ведомство.

Как утверждается в заявлении МИД Катара, "стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами".

Подписи под соглашением поставили министры обороны Афганистана и Пакистана Мохаммад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции.

Для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня делегации сторон конфликта в ближайшие дни намерены провести консультации.

Как сообщалось ранее, утром 15 октября на границе Пакистана и Афганистана возобновились вооруженные боестолкновения. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и свыше 100 раненых.