3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Афганистан и Пакистан в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня
О немедленном прекращении огня на границе договорились представители Афганистана и Пакистана на раунде переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и катарское внешнеполитическое ведомство.
Как утверждается в заявлении МИД Катара, "стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами".
Подписи под соглашением поставили министры обороны Афганистана и Пакистана Мохаммад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции.
Для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня делегации сторон конфликта в ближайшие дни намерены провести консультации.
Как сообщалось ранее, утром 15 октября на границе Пакистана и Афганистана возобновились вооруженные боестолкновения. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и свыше 100 раненых.
Хроника этих дней такова. В среду пакистанский МИД объявил о достижении соглашения о прекращении огня на 48 часов. Перемирие вступило в силу во второй половине того же дня. 16 октября представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид сообщил телеканалу Al Jazeera, что Пакистан нарушил режим прекращения огня, обстреляв афганскую территорию из минометов. 17 октября в пакистанской газете Dawn прошло сообщение о продлении режима прекращения огня. 18 октября стало известно о намерении двух стран провести переговоры в Дохе с целью урегулирования пограничного конфликта.