Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне нового мирного плана Трампа

Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне сообщений о новом мирном плане США для Украины.

По данным агентства Reuters, ценные бумаги немецкой Rheinmetall и шведской Saab потеряли в стоимости до 7 %. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX упал до минимума с сентября.

Как пишет Washington Times, США усиливают давление на Зеленского, добиваясь принятия плана урегулирования конфликта. Издание Politico сообщает, что в Белом доме рассчитывают на его согласование до конца месяца.