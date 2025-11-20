Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне нового мирного плана Трампа

Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне сообщений о новом мирном плане США для Украины.

По данным агентства Reuters, ценные бумаги немецкой Rheinmetall и шведской Saab потеряли в стоимости до 7 %. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX упал до минимума с сентября.

Как пишет Washington Times, США усиливают давление на Зеленского, добиваясь принятия плана урегулирования конфликта. Издание Politico сообщает, что в Белом доме рассчитывают на его согласование до конца месяца.

По плану, Киев должен согласиться на фактическую потерю части территории, сокращения армии минимум вдвое и отказа от некоторых типов вооружений. Другие условия включают официальный статус русского языка и прекращение гонений на РПЦ.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

оборонные предприятиямирный планДональд Трамп