Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне нового мирного плана Трампа
Автор:Редакция news.by
Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне сообщений о новом мирном плане США для Украины.
По данным агентства Reuters, ценные бумаги немецкой Rheinmetall и шведской Saab потеряли в стоимости до 7 %. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX упал до минимума с сентября.
Как пишет Washington Times, США усиливают давление на Зеленского, добиваясь принятия плана урегулирования конфликта. Издание Politico сообщает, что в Белом доме рассчитывают на его согласование до конца месяца.
По плану, Киев должен согласиться на фактическую потерю части территории, сокращения армии минимум вдвое и отказа от некоторых типов вооружений. Другие условия включают официальный статус русского языка и прекращение гонений на РПЦ.