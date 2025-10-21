3.68 BYN
Акции французского банка BNP Paribas рухнули
Автор:Редакция news.by
Акции французского банка BNP Paribas рухнули после того, как американский суд вынес приговор, в котором учреждение признавалось виновным в финансировании геноцида в Судане. Капитализация Paribas снизилась сразу на 8 %.
Между тем, несколько дней назад рейтинговое агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг Франции на одну ступень с негативным прогнозом, чуть ранее то же самое сделало агентство Fitch Ratings.
Эксперты допускают, что именно с Пятой республики может стартовать острая фаза общеевропейского кризиса, который способен, в частности, похоронить евро.