Акции французского банка BNP Paribas рухнули после того, как американский суд вынес приговор, в котором учреждение признавалось виновным в финансировании геноцида в Судане. Капитализация Paribas снизилась сразу на 8 %.

Между тем, несколько дней назад рейтинговое агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг Франции на одну ступень с негативным прогнозом, чуть ранее то же самое сделало агентство Fitch Ratings.