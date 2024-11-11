Александр Лукашенко отметил, что 2025 год будет знаковым для ЕАЭС

Эксперты отмечают важность участия экономики Беларуси в Евразийском экономическом союзе. Причем сам ЕАЭС также получает от взаимодействия с Беларусью колоссальную пользу. Налицо эффект синергии (ситуация, когда партнерство позволяет добиться лучшего результата, чем деятельность порознь).

Как отметил наш Президент, наступивший год будет для объединения знаковым. Завершается пятилетка реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь. Речь о декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года.