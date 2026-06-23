Крупко: Гомельская область работает прибыльно

Экономика Гомельщины набирает обороты и выходит на те плановые показатели, которые заданы Всебелорусским народным собранием, указом Президента и постановлением Совета министров. Об этом в программе "Актуальное интервью" по итогам доклада Президенту Беларуси рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Одна из тем доклада - социально-экономическое развитие области в 2026 году. По словам Ивана Крупко, за 5 месяцев ВРП по области составил уже 101,2 %. "И с каждым месяцем мы прирастаем. В сельском хозяйстве - рост и выполнение задач на 105,3 %. По I кварталу было снижено производство промышленности - 98,5 %. Сегодня мы вышли уже на 100,9 % и ожидаем около 101,5 % рост развития промышленной отрасли. Это соответственно даст прирост в целом ВРП", - отметил он.

Глава региона обратил внимание, что сегодня выполняются задачи в строительной отрасли. Рост товарооборота составил 105,3 %. Рост заработной платы - в плановых значениях, которые были приняты на 2026 год. "В целом по всем основным задачам, поставленным на Всебелорусском народном собрании руководителем нашей страны, председателем правительства, созданы условия, чтобы по полугодию максимально были выполнены", - сделал акцент председатель.

Актуальное интервью | Иван Крупко Сегодня руководитель Гомельской области Иван Крупко доложил Президенту о ситуации в регионе, реакции жителей на заявления президента Украины и социально-экономическом развитии Гомельщины. - Как гомельчане отреагировали на недавние высказывания Владимира Зеленского и что Президент попросил им передать? - Какая ситуация сейчас на границе с Украиной? - Как развивается экономика и сельское хозяйство Гомельской области? 23.06.2026 22:15

Он добавил, что растет и экспорт. "Экспорт товаров - 114,2 %. Экспорт услуг - около 132 %. Это дало возможность нарастить выручку и получить рентабельную работу по результатам работы за 5 месяцев на уровне 6,1 %. Область в целом работает прибыльно", - констатировал Иван Крупко.

"Глава государства поинтересовался, как развиваются крупные инфраструктурные проекты по его поручению. Так, при открытии моста в Мозыре был глубокий доклад о строительстве артерии - трассы М10. Сегодня мы в плановых показателях - первые 16,5 км вводятся в июле. И прорабатывается документация, чтобы весь отрезок дороги до Калинковичей с обходом ввелся в 2029 году", - отметил председатель облисполкома.

"Глава государства поинтересовался, как развиваются крупные инфраструктурные проекты по его поручению. Так, при открытии моста в Мозыре был глубокий доклад о строительстве артерии - трассы М10. Сегодня мы в плановых показателях - первые 16,5 км вводятся в июле. И прорабатывается документация, чтобы весь отрезок дороги до Калинковичей с обходом ввелся в 2029 году", - отметил председатель облисполкома.

"Президент также обратил внимание, что одно из поручений - окончание строительства восточного обхода (в Гомеле - прим. ред.). Сегодня идет реконструкция, строительство моста и части дорог. Они тоже в плановых решениях, в тех ассигнованиях, которые были выделены по региональным, республиканским программам. В рамках освоения средств будут добавляться ресурсы, мы все задачи, которые поставлены главой государства, в обязательном порядке выполним", - заверил Иван Крупко.

"Еще один из моментов. В рамках большой поездки Президента и посещения Гомельской области, ряда районов - Петрикова, Мозыря, Наровли - был озвучен ряд задач. Например, развитие райагросервисов. Президент поинтересовался, как идет работа с учетом поручений, что в районах должна быть сельхозтехника, должны оказываться услуги по ремонту техники для сельского хозяйства и оказываться услуги населению. Мы определились и по Наровле, и по другим районам, как будет (выстроена эта работа - прим. ред.), как мы организуем работу в самих сельхозпредприятиях, чтобы готовить технику к новому сезону, ремонтировать ее", - отметил руководитель области.

"В Житковичах, в Наровле мы обозначали проекты (в рамках инициативы - прим. ред.) "Один район - один проект". Глава государства тоже интересовался, как идет развитие в каждом районе региональной инициативы. Проработано очень много решений. Откликнулись банки, которые сопровождают (инициативы - прим. ред.). Но это не только кредитные ресурсы, но и собственные ресурсы ряда предприятий и частной формы собственности, и государственных. Можно декларировать, что на это время каждый район имеет не только один проект, а от одного до пяти проектов по реализации региональной инициативы", - констатировал Иван Крупко.