Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске выставку новейших российских беспилотных авиационных систем.

Сегодня само наличие в армии эффективных дронов - фактор сдерживания агрессии. Однако оставаться в тренде отрасли нелегко. Воздушные роботы эволюционируют практически ежедневно. Один из ориентиров для белорусской армии в этом вопросе – боевой опыт россиян. О белорусском маршруте беспилотников – в проекте "Диспозиция".

Специальная военная операция в Украине перевернула многие представления о войне. Причем даже те, которые появились уже после начала боевых действий. Это касается как тактики, так и оружия. Можно вспомнить многие технические образцы, которые обещали серьезный успех на поле боя. Здесь и Javelin, и Leopard, HIMARS, ATACMS, Patriot, F-16. Однако буквально для каждого подобного чудо-оружия в итоге было найдено противоядие и место для забвения в скором будущем. И только один тип вооружений лишь набирает обороты. Это, конечно, беспилотные летательные аппараты. Они произвели революцию в науке побеждать. С их помощью локализуют целые районы, закрывают бреши в обороне, уничтожают инфраструктуру, ведут разведку, противостоят тяжелой бронетехнике, автомобилям и отдельным бойцам. Дроны, безусловно, магистральное направление военного дела. В Беларуси тема БПЛА уже давно на контроле Президента. Четкие и конкретные указания по развитию области Главнокомандующий дал осенью 2024 года на Обуз-Лесновском полигоне. Но в том-то и дело, что развитие беспилотников сегодня может быть только форсированным, иначе останешься в кильватере. А потому и дистанция между точками контроля сокращенная. К тому же дронами занимаются многие ведомства, что диктует необходимость четкой координации усилий на самом высоком уровне. И еще. На табличке с техническими характеристиками может быть указано что угодно. Важно, как показал себя аппарат в реальной боевой обстановке. Благо у нас есть возможность увидеть и исследовать опыт россиян. И это ценнейший ресурс.

"Россияне очень серьезно продвинулись в этом направлении", - сказал Лукашенко.

Глава государства также сообщил, что в апреле-мае планирует принять экзамен у белорусских специалистов, которым давались поручения по развитию белорусских беспилотных систем. "У нас делают и самолеты, и вертолеты для сельского хозяйства. Они показывали на выставке. Вот это все посмотрим", - предупредил Лукашенко.

Как демонстрирует СВО, даже за короткий срок малая авиация способна трансформироваться. Поначалу в небе доминировали аппараты самолетного типа, затем голос подали квадрокоптеры; вихрем ворвались на линию боевого соприкосновения FPV-дроны, которые в противостоянии с системами РЭБ умудрились эволюционировать до управления по оптоволокну. Но! Бурный генезис качества и количества БПЛА породил кадровую проблему. Операторы дронов нужны сотнями. В Беларуси, к счастью, не просто созерцали за FPV-эволюцией. Первыми масштабно готовить специалистов начала армия на базе 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Курсы здесь прошли уже несколько тысяч человек.

Евгений Фомин, оператор авиационного отряда БАК, рассказал: "Программа освоена: теория, практика полета, а также практика программирования и сбора-разбора, ремонта дронов в полевых условиях. Тренажеры почти каждый день. Допуски на полеты с реальными моделями происходят только спустя неделю и после сдачи определенных экзаменов на право управления реальным дроном".

Готовят операторов дронов теперь и непосредственно в соединениях, где созданы специализированные классы и материальная база. К системе обучения в Беларуси подключили и потенциал ДОСААФ. В каждой области страны открыты классы по дрон-рейсингу. Без БПЛА уже не работают разведчики, мотострелки и, конечно, ракетные войска и артиллерия. Подразделения, усиливающие государственную границу, также имеют глаза в небе. Тренировки в укрепрайонах научили бойцов эффективно использовать юркие аппараты даже в траншеях.

"По указанию командира роты заняли свой фланг… Имеем задачу не допустить проникновение, продвижение противника. Мне передан оператор БПЛА. Он сейчас наблюдает за обстановкой. При обнаружении противника докладывает, я даю указания на начало ведения огня – уничтожение противника. Также о ходе изменения обстановки докладывает, я корректирую отделение для совершения маневров", - рассказал военнослужащий сил специальных операций.