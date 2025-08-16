"Аляска стала центром Вселенной на выходные". Мировая реакция на саммит в Анкоридже

Саммит лидеров России и США - в заголовках буквально всех мировых СМИ. Аляска стала центром Вселенной на выходные - так описала саммит газета Wall Street Journal, назвав встречу политиков исторической.



Издания публикуют подробные отчеты и дают оценки общению двух президентов. Так, Politico назвало встречу триумфом Путина, заметив, что тот был принят на американской земле как друг.



То, что Трамп публично оказал главе Российской Федерации теплый прием, подчеркнула и New York Times.



Журналисты следили даже за невербальным общением: телеканал СNN отметил, что "язык тела лидеров был далек от холодного".



Агентство Reuters написало, что "президенты вели себя как старые друзья".



А Телеканал NBC подчеркнул "разительный контраст с перепалкой Зеленского в Белом доме". Отличия заметил и британский Guardian.



Крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera заявила, что прием Путина вызвал ярость у украинской стороны.



А в New York Times сделали вывод, что роль ЕС в переговорах по урегулированию украинского конфликта стала второстепенной.