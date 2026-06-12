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Американец объяснил, почему США следует работать с Беларусью и чем Лукашенко может помочь Трампу
Внешнюю политику США можно охарактеризовать как имперскую. Лидер Белого дома Дональд Трамп "мутит воду" по всему миру. Таким мнением поделился человек, который проработал 11 лет в Сенате США. Что говорят в коридорах власти о Беларуси? Почему ЦРУ разжигают проблемы в других странах? И не пора ли прислушаться к советам белорусского Президента по разрешению ситуации в Украине? Клиффорд Киракоф, экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США продолжает серию американских интервью Виктории Сенкевич.
Клиффорд Киракоф:
"Соединенным Штатам действительно следует работать с Беларусью, чтобы найти способы прекратить войну в Украине. И не только прекратить войну, но и создать новую архитектуру безопасности для Восточной Европы, а также для всей Европы - инклюзивную архитектуру".
А что касается Президента Беларуси Александра Лукашенко, американец отметил, что лидер, очевидно, обладает огромным опытом. "Он твердо держит курс уже много лет. Экономика Беларуси движется вперед, как и научно-технический потенциал, как и культурная сфера. Все это развивается под его руководством. И он твердый лидер. Но вы знаете, в этом мире нужен твердый лидер. Я имею в виду, что по соседству идет война. Поэтому, нужен твердый лидер, чтобы защитить свою страну. А также для ведения мирных переговоров", - отметил он.
"И, конечно, ваш Президент Лукашенко, может помочь советом нашему Президенту, подсказать идеи, как справиться с развязкой украинского конфликта, - подчеркнул Клиффорд Киракоф. - Еще один момент: я заметил, что у Президента Лукашенко более широкое видение - евразийское видение, более масштабный взгляд на Беларусь и Евразию. И это то, о чем нам стоит узнать больше, чтобы понять, как мы, Соединенные Штаты, могли бы участвовать или вовлекаться в этот евразийский процесс, где мы могли бы найти свое место, мирным и конструктивным путем".
Американцы очевидно не хотят высоких налогов, цен на топливо и военных расходов. Пора пересмотреть внешнюю политику США, считает эксперт. И сейчас хорошее окно возможностей, чтобы наладить диалог с Беларусью, в том числе межпарламентское взаимодействие. Интервью с экс-сотрудником Сената США Клиффордом Киракофом смотрите 12 июня в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".