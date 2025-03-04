Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма, передает РИА Новости .

Самолет, вылетевший с итальянского острова Сицилия, примерно с 10.00 времени UTС (13.00 мск) начал кружить над акваторией Черного моря к югу от Крыма и провел там около полутора часов, затем направился к побережью Румынии и взял курс в направлении точки вылета.