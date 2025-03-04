3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9876b612-0363-4d21-88f8-e5949ae3d496/conversions/25899e1a-9046-4e74-b8c1-8abc721691e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9876b612-0363-4d21-88f8-e5949ae3d496/conversions/25899e1a-9046-4e74-b8c1-8abc721691e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9876b612-0363-4d21-88f8-e5949ae3d496/conversions/25899e1a-9046-4e74-b8c1-8abc721691e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9876b612-0363-4d21-88f8-e5949ae3d496/conversions/25899e1a-9046-4e74-b8c1-8abc721691e6-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byFlightradar: американский Boeing провел над Черным морем около полутора часов
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма, передает РИА Новости.
Самолет, вылетевший с итальянского острова Сицилия, примерно с 10.00 времени UTС (13.00 мск) начал кружить над акваторией Черного моря к югу от Крыма и провел там около полутора часов, затем направился к побережью Румынии и взял курс в направлении точки вылета.