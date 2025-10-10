3.69 BYN
Американцы требуют от ЕС отмены для своих производителей экологических требований
Автор:Редакция news.by
Торговая сделка между США и ЕС, которую заключили в июле Трамп и фон дер Ляйен, оказалась под угрозой срыва.
Вашингтон требует от Европы вывода своих производителей из-под действия климатических и экологических законов. То есть в Старый Свет смогут поставляться американские автомобили с двигателями внутреннего сгорания даже тогда, когда их продажа в ЕС полностью прекратится.
Чиновники в Брюсселе в бешенстве: сделка, заключенная с Трампом, и без того крайне невыгодна для ЕС. Европа обязалась платить американцам 15-процентные пошлины, а также гарантировала инвестиции в полтриллиона долларов. Но отказываться от экологических требований Брюссель не намерен.