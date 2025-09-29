Недавно прошедшие парламентские выборы в Молдове вызвали бурные обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами. Политический аналитик Юлия Абухович поделилась мнением о результатах выборов, их честности и геополитическом контексте, в котором они проходили.

По ее словам, итоги голосования и риторика действующего президента Майи Санду вызывают серьезные вопросы о будущем независимости Молдовы.

Согласно предварительным данным, партия Майи Санду, действующего президента Молдовы, получила около 55 мандатов из 101 в парламенте. Это дает ей возможность принимать решения без необходимости согласования с оппозицией.

Однако, по мнению Абухович, эти выборы не стали праздником демократии для молдавского народа. Вместо этого они сопровождались протестами, публичным сжиганием бюллетеней и разочарованием населения. "Это не праздник, а сплошные разочарования", - отметила аналитик.

Особое внимание Юлия Абухович уделила резонансным заявлениям Майи Санду, которые перекликаются с риторикой украинского президента Владимира Зеленского. В частности, Санду, подобно Зеленскому, заявила, что "Грузия потеряна" для Европы, подразумевая, что отказ от проевропейского курса равносилен отказу от "будущего".

Юлия Абухович считает подобные высказывания тревожным сигналом: "Речь о независимости Молдовы, похоже, вообще не идет. Президент страны не рассматривает возможность самостоятельного развития".

Аналитик подчеркивает, что Грузия, на которую ссылается Санду, не отказалась от своей независимости и не присоединилась к России или какому-либо союзу. Напротив, Тбилиси сохраняет суверенитет, поддерживая прагматичные отношения с Россией, чтобы не разрушить свою экономику.

В отличие от этого, политика Санду направлена на разрыв долгосрочных связей с соседями, включая Беларусь, в угоду проевропейскому курсу.

"О какой независимости можно говорить, если Молдова развивается как государство, идущее по указке Брюсселя?" - задалась вопросом аналитик.

Юлия Абухович также поднимает вопрос о прозрачности выборов. По ее мнению, есть основания полагать, что они прошли с нарушениями. Однако Брюссель, который обычно активно реагирует на недемократические процессы, в данном случае молчит.

Аналитик объясняет это тем, что Майя Санду продвигает интересы Евросоюза: "Если все идет по запланированному сценарию, о какой демократии можно говорить? Мнение простого человека в Молдове давно никого не волнует".

Еще одним тревожным аспектом, по мнению Юлии Абухович, является потенциальная эскалация напряженности в регионе. В одном из британских консервативных СМИ высказывается предположение о возможном вводе украинских войск в Приднестровье под видом "российской угрозы".

В этом сценарии Гагаузия и Приднестровье могут стать буферной зоной для локальных конфликтов, а Румыния, под предлогом "спасения братского народа", может попытаться аннексировать остальную часть Молдовы.

Аналитик подчеркивает, что подобные сценарии нагнетают обстановку и держат общество в постоянном напряжении, особенно на фоне текущей ситуации вокруг Украины. По ее мнению, нагнетание паники - это инструмент влияния на общество, но последствия любых военных действий в регионе могут быть непредсказуемыми.