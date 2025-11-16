Аналитик о закрытии Польшей границы: Они создали международный прецедент, который масштабируется

Фото: Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik.by

Еще в октябре Литва закрыла пограничные переходы с Беларусью. Как это связано с подобным шагом от Польши, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".

Когда Польша закрыла границы с Беларусью, она создала международный прецедент, отметила аналитик. "Когда в международной практике создается прецедент, он всегда имеет продолжение. Поляки не просто закрыли границу, они создали международный прецедент, который масштабируется сегодня", - заметила она.

Ольга Лазоркина:

"То, что было вопросом первостепенной важности, когда к границе относились как к чему-то сакральному, сегодня стало разменной монетой. И мы видим, что теперь в каждом случае эмоциональной реакции, как любят говорить литовцы, они принимают такие решения на национальном уровне".