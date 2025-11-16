3.67 BYN
Аналитик о закрытии Польшей границы: Они создали международный прецедент, который масштабируется
Еще в октябре Литва закрыла пограничные переходы с Беларусью. Как это связано с подобным шагом от Польши, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".
Когда Польша закрыла границы с Беларусью, она создала международный прецедент, отметила аналитик. "Когда в международной практике создается прецедент, он всегда имеет продолжение. Поляки не просто закрыли границу, они создали международный прецедент, который масштабируется сегодня", - заметила она.
Ольга Лазоркина:
"То, что было вопросом первостепенной важности, когда к границе относились как к чему-то сакральному, сегодня стало разменной монетой. И мы видим, что теперь в каждом случае эмоциональной реакции, как любят говорить литовцы, они принимают такие решения на национальном уровне".
По словам эксперта, страны в других регионах тоже могут начать использовать такие приемы с закрытием границ: "Другие страны увидят, что это хороший пример, который можно использовать, если разрешили Польше, Литве, государствам, которые не имеют слишком серьезного политического, экономического веса, международного авторитета, то почему бы это не использовать и в других странах и континентах?"