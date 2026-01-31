3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Аналитики прогнозируют, что цены на газ в ФРГ вырастут на 10 %
Заполняемость газохранилищ в Германии достигла критического уровня, упав ниже 38 %, что означает критическую ситуацию с энергобезопасностью. Как заявили в партии "АдГ", к такой ситуации привел отказ от мирного атома и от российских энергоресурсов, а также отметили, что Урсула фон дер Ляйен хочет истощить "военную кассу" Путина, но при этом опустошает сберегательные кассы европейцев.
Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":
"С прекращением поставок по российским трубопроводам Штаты взяли на себя важную роль в поставках природного газа в Европу. Однако логистика "точно в срок" из США стала сейчас более хрупкой и значительно более дорогой. К этому, конечно, добавляется экстремально холодная зима в Соединенных Штатах, которая приводит к экономному сокращению экспорта СПГ и, разумеется, тоже ведет к дальнейшему росту затрат. Новый газ почти перестал поступать в хранилища. Отказ от атомной энергетики и отказ от российского газа - это, образно говоря, выстрел себе в ногу".
Аналитики прогнозируют для бюргеров подорожание газа почти на 10 %. При этом ЕС принял решение о полном запрете импорта российского газа к концу 2027 года.