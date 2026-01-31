Заполняемость газохранилищ в Германии достигла критического уровня, упав ниже 38 %, что означает критическую ситуацию с энергобезопасностью. Как заявили в партии "АдГ", к такой ситуации привел отказ от мирного атома и от российских энергоресурсов, а также отметили, что Урсула фон дер Ляйен хочет истощить "военную кассу" Путина, но при этом опустошает сберегательные кассы европейцев.

"С прекращением поставок по российским трубопроводам Штаты взяли на себя важную роль в поставках природного газа в Европу. Однако логистика "точно в срок" из США стала сейчас более хрупкой и значительно более дорогой. К этому, конечно, добавляется экстремально холодная зима в Соединенных Штатах, которая приводит к экономному сокращению экспорта СПГ и, разумеется, тоже ведет к дальнейшему росту затрат. Новый газ почти перестал поступать в хранилища. Отказ от атомной энергетики и отказ от российского газа - это, образно говоря, выстрел себе в ногу".