Антинаркотический фасад: как США прикрывают борьбой с картелями большую игру за венесуэльскую нефть

В Карибском море сейчас находится внушительный военный "десант" - американские СМИ сообщают, что якобы готов план по вторжению в Венесуэлу. Все происходит под видом борьбы с наркотрафиком, который поступает в США. Николаса Мадуро объявили главой некого картеля и под этим предлогом хотят его сместить. Но какие цели скрываются за антинаркотическим фасадом?

В Мексике - прямо за американским забором - идет война картелей. Они скупают новейшие американское армейское оружие, терроризируют города и захватывают территории. На них Штаты внимания не обращают.

Очевидно, что дело в нефти, запасы которой у Каракаса самые крупные в мире. Их захват позволит США иметь весомый голос в ОПЕК+ и контролировать рынки.

Трамп часто сетовал, что Соединенные Штаты не получили иракской нефти после вторжения в 2003 году. В 2019 году американские войска остались в Сирии при условии, что Штаты "сохранят нефть". В 2025 году произошла ресурсная сделка с Украиной - практически передача редкоземельных ископаемых в руки американцев. Трамп и его команда признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро главным наркодилером, пытаясь добиться его отставки.

Дональд Трамп, президент США

Ситуация в Карибском море закручивается по спирали эскалации. Вашингтон усиливает давление, требуя смены правительства Николаса Мадуро. В день заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке одна новость заполоняет Западные СМИ - Нобелевская премия мира отдана венесуэльской оппозиции - Марии Корине Мадачо.

В регионе происходит крупнейшая военная активность, пожалуй, со времен Панамы 1989 года. Тогда поводом для американского военного вторжения с ироничным названием "Правое дело" стало убийство американского пехотинца.

Теперь вокруг Пуэрто-Рико находятся десятки истребителей F-35, эсминцы, атомная подлодка, самолет P-8 Посейдон, амфибийная группа с десантным кораблем, тысячи морских пехотинцев и 22-й экспедиционный отряд. Официальная формулировка - борьба с наркотрафиком, в котором якобы лично повинен глава Венесуэлы Николас Мадуро.

В отчете The New York Times сообщается, что президент Дональд Трамп "определил", что Соединенные Штаты находятся в состоянии "войны" с венесуэльскими организованными преступными группировками, лидером которых, как усиленно заверяет всех Госдепартамент США, является президент Николас Мадуро. В отчете говорится, что американские вооруженные силы готовы к "операциям по захвату", то есть экспедициям с целью захвата активов, таких как порты в Венесуэле.

президент Венесуэлы Николас Мадуро

Еще в первый президентский срок Дональд Трамп определил своей основной политикой в Латинской Америке свержение Мадуро. Венесуэльский лидер - президент на миллион и не один, а десятки: на протяжении последних 5 лет Вашингтон предлагал различные суммы вознаграждения. В 2020 давали 15 млн долларов, в начале 2025 года сумма возросла до 25 млн долларов. Но антинаркотический фасад оказывается удобной ширмой для свержения власти Николаса Мадуро.

США действительно захлестнула фентаниловая эпидемия, так что проблемы с наркотиками есть, причем тяжелыми. Согласно статистике в 2024 году от передозировки умерло 80 тыс. человек, а за последние 25 лет эти цифры перевалили за 500 тыс. В 2025 году, каждый пятый американец употребил синтетический наркотик.

Так что принимать меры Штатам действительно надо, однако Венесуэла с точки зрения торговли наркотиками не играет существенной роли. Правительство Мадуро сотрудничает с международными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным ООН, 87 % кокаина, который везут из Южной Америки, идет из Колумбии, Эквадора и Перу через Тихий океан. Около 8 % транспортируют через колумбийский департамент Гуахира. И только 5 % наркотрафика проходит через территорию Боливарианской Республики. Причем 70 % наркотиков венесуэльским силовикам удается перехватить и изъять.

Другое дело Мексика и мексиканские картели, которые вооружаются под боком современным оружием - дронами, минометами - у границ США.

Паулина Вильегас, журналист The New York Times

Однако Вашингтон этого будто не замечает. Мексика уже несколько десятилетий безуспешно пытается бороться с международной системой контрабанды, насилия и коррупции. Картели жестоко правят этой системой, а тяжелые наркотики переправляют через туннели, контейнерами и в человеческих телах. В городах картели устраивают настоящие войны за ресурсы и территории.

И кстати, в арсенале у группировок в основном американское армейское оружие. Мексиканские власти подчеркивают 2 вещи: первое - 70 % преступников в Мексике - выходцы из Соединенных Штатов, второе - любая реальная стратегия борьбы с организованной преступностью должна начинаться с перекрытия доступа к "мощному оружию военного назначения", которое продается картелям.

Но США ведут борьбу с Николасом Мадуро, которого назвали главой некоего венесуэльского картеля. По словам же венесуэльского лидера, США намерены бороться не с незаконным оборотом наркотиков, а со "сменой режима в обмен на нефть".

Свержение Николаса Мадуро откроет нефтяные шлюзы возможностей для США и ударит по России и Китаю, которые долгое время поддерживали Каракас. Сегодня Венесуэла - это крупнейший в мире держатель нефтяных запасов. По данным на 2023 год, доказанные запасы нефти Каракаса - примерно 303 млрд баррелей, это в 4 раза больше чем в России.

Однако потенциал, еще куда больше. Предполагается, что в поясе реки Ориноко геологический запас более триллиона баррелей, технически извлекаемыми могут оказаться 235-650 млрд баррелей. Их стоимость - более 500 млрд долларов.