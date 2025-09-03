3.69 BYN
Архитектура ШОС, или Почему за этой организацией стоит будущее
31 августа - 1 сентября 2025 года состоялся самый масштабный за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для Беларуси он стал первым в новом статусе полноправного члена организации.
"Мы сегодня много говорим о многополярности и о том, что вот-вот завтра она придет. Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила, - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко. - ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам". Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества".
Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. 9 июня 2017 года присоединились Индия и Пакистан. 4 июля 2023 года - Иран, еще спустя год - Беларусь. Десятку хэдлайнеров подкрепляют Афганистан, Монголия, находящиеся в статусе государств-наблюдателей. Еще 14 стран Азии и Африки обладают статусом "партнер по диалогу ШОС". На нынешнем форуме подключился в качестве партнера Лаос.
Структурные объединения внутри ШОС отражают актуальную глобальную повестку взаимодействия и совместного реагирования на мировые вызовы - это Региональная антитеррористическая структура ШОС, Деловой совет (по экономическому сотрудничеству) ШОС и Межбанковское объединение ШОС, которое состоит из финансовых институтов государств-членов организации.
Словом, это не абстрактные попытки выработать контуры нового миропорядка, ведь для создания более справедливого ведется важная практическая работа. Помимо сформированного универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности членов ШОС, Тяньцзиньская декларация зафиксировала сильную активизацию экономического компонента.
Александр Лукашенко, 01.09.2025 г.:
"Уже сегодня у нас есть механизмы (от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС), которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста. Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, IT-технологий и прикладных наук".
25-й саммит ШОС в Китае венчал масштабное празднование большого исторического события. За военным парадом в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой и капитуляции Японии с VIP-трибуны наблюдали лидеры глобального Юга, что означает одно - знак единства и силы и своеобразное воплощение нового мирового центра силы.
Александр Лукашенко 1 сентября отметил, что мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю. "Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества", - сказал Президент.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите выступил за создание более эффективной системы глобального управления (то есть отказа от двойных стандартов и исключение диктата), за планетарное управление, опирающееся на справедливость, а не на продавливание.
Си Цзиньпин:
"Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимной выгодой и нулевой суммой результатов. Китайский народ твердо стоит на правой стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации. Мы будем придерживаться пути мирного развития и работать рука об руку с народами всех стран, чтобы построить сообщество с общим будущим для человечества".
На мировой площадке наблюдается кардинальное изменение глобального баланса сил. Это вынуждены констатировать даже предвзятые злопыхатели от коллективного Запада. Парад в Пекине прошел под их пристальным вниманием, а мировые СМИ отметили, что состав почетных гостей военного смотра отразил представления китайского руководства о сегодняшней расстановке сил. А, например, The Washington Post констатировал, что по мере обострения отношений с США и Европой Си Цзиньпин сосредоточился на укреплении альянсов с президентом РФ Владимиром Путиным, главой КНДР Ким Чен Ыном и другими единомышленниками из числа мировых лидеров. А самые влиятельные страны мира сегодня - это реальные победители во Второй мировой войне, учредившие ООН.
