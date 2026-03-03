3.75 BYN
Армия Израиля объявила об атаке по "секретному ядерному центру" в Тегеране
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Несмотря на некоторое затишье, стороны продолжают обмениваться ударами.
Как заявили в КСИР, число погибших иранцев в результате ударов США и Израиля за время эскалации возросло до 700 человек. Этой ночью Тегеран вновь оказался под ударом американо-израильских самолетов.
Армия Израиля объявила об атаке по "секретному ядерному центру" в иранской столице. В свою очередь Тегеран провел ряд ударов по Израилю и американским военным объектам. Взрывы прогремели на американской базе в иракском Эрбиле.
Также новая волна атак была зафиксирована в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. В Дубае в результате прилета дрона возник пожар возле американского консульства. В Саудовской Аравии якобы поражена штаб-квартира ЦРУ.
КСИР утверждает, что нанес удары по зданию Минобороны Израиля и по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Тем временем в Минобороны Ирана утверждают, что США и Израилю придется прекратить войну в ближайшие дни, поскольку за время эскалации эти страны так и не сумели сломить волю и вооруженную мощь Ирана.