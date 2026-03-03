Армия Израиля объявила об атаке по "секретному ядерному центру" в Тегеране

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Несмотря на некоторое затишье, стороны продолжают обмениваться ударами.

Как заявили в КСИР, число погибших иранцев в результате ударов США и Израиля за время эскалации возросло до 700 человек. Этой ночью Тегеран вновь оказался под ударом американо-израильских самолетов.

Армия Израиля объявила об атаке по "секретному ядерному центру" в иранской столице. В свою очередь Тегеран провел ряд ударов по Израилю и американским военным объектам. Взрывы прогремели на американской базе в иракском Эрбиле.

Также новая волна атак была зафиксирована в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. В Дубае в результате прилета дрона возник пожар возле американского консульства. В Саудовской Аравии якобы поражена штаб-квартира ЦРУ.