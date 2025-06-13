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Армия Израиля ударила по военным целям Ирана
Автор:Редакция news.by
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Армия Израиля ударила по военным целям Иранаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Военнослужащие Израиля думают, что операция против иранской ядерной программы будет продолжаться не один день, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.
Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране.
"Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении.
"По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", - заявили изданию военные чиновники.
Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".