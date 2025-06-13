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Армия Израиля ударила по военным целям Ирана

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Армия Израиля ударила по военным целям Ирана

Военнослужащие Израиля думают, что операция против иранской ядерной программы будет продолжаться не один день, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране.

"Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении.

"По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", - заявили изданию военные чиновники.

Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".

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