Авиакомпания аirBaltic может прекратить работу

Авиакомпания аirBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет инвесторов, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на заявление министра финансов Латвии.

Национальный авиаперевозчик прибалтийской республики уже давно находится в глубочайшем кризисе.

Ранее в правительстве предлагали долю компании своим литовским и эстонским соседям, однако те вежливо отказались.