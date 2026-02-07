3.73 BYN
Авиакомпания аirBaltic может прекратить работу
Автор:Редакция news.by
Авиакомпания аirBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет инвесторов, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на заявление министра финансов Латвии.
Национальный авиаперевозчик прибалтийской республики уже давно находится в глубочайшем кризисе.
Ранее в правительстве предлагали долю компании своим литовским и эстонским соседям, однако те вежливо отказались.
Суммарно с 2009 года компания принесла государству убытки в 620 млн евро.