Австрия может вступить в НАТО

Конец нейтралитету - в Австрии заговорили о вступлении в НАТО. Глава МИД страны в интервью Die Welt заявила, дискуссия о членстве в Североатлантическом альянсе может быть "весьма плодотворной", даже несмотря на то, что в парламенте или среди населения нет большинства "за участие" в военном блоке.



Впрочем, нейтралитет Вены уже весьма условный. По словам министра, этот статус "заметно изменился" с момента вступления страны в ЕС в 1995 году. Австрия поддерживает Брюссель в части обороны и направляет своих военнослужащих в многочисленные миротворческие миссии ЕС. При этом положение о "постоянном нейтралитете" закреплено в Конституции страны с 1955 года, когда из Австрии вывели войска союзников, в том числе СССР.