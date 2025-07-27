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Австрия может вступить в НАТО
Конец нейтралитету - в Австрии заговорили о вступлении в НАТО. Глава МИД страны в интервью Die Welt заявила, дискуссия о членстве в Североатлантическом альянсе может быть "весьма плодотворной", даже несмотря на то, что в парламенте или среди населения нет большинства "за участие" в военном блоке.
Впрочем, нейтралитет Вены уже весьма условный. По словам министра, этот статус "заметно изменился" с момента вступления страны в ЕС в 1995 году. Австрия поддерживает Брюссель в части обороны и направляет своих военнослужащих в многочисленные миротворческие миссии ЕС. При этом положение о "постоянном нейтралитете" закреплено в Конституции страны с 1955 года, когда из Австрии вывели войска союзников, в том числе СССР.
В Австрии разогнали мирный митинг
Еще пример того, что руководство страны совершенно не слушает своих граждан. На улицах Вены вновь неспокойно. Уставшие от европейских ценностей австрийцы требуют принять меры в отношении нелегальной миграции.
Сотни демонстрантов вышли на митинг, добиваясь депортации людей, незаконно находящихся на территории их страны. Сообщается, что в ходе столкновений с полицией были задержаны 50 человек.