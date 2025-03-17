Банкета больше не будет? В Латвии могут уменьшить финансирование партий из-за неоправданных растрат

Ведомство требует введения более строгих правил отчетности. Так, в общей сложности 13 партий и партийных объединений в 2025 году получат более 6,5 млн евро. При этом выяснилось, что деньги налогоплательщиков тратятся на банкеты, услуги кейтеринга для новогодних вечеринок и мероприятия для сплочения членов партий, а также декоративные шторы за несколько тысяч евро. А партия "Прогрессивные" и вовсе устроила для своих членов дрэг-шоу, на котором выступали мужчины в женских нарядах.