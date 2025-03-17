3.62 BYN
3.15 BYN
3.42 BYN
Банкета больше не будет? В Латвии могут уменьшить финансирование партий из-за неоправданных растрат
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec757b91-e500-4217-8601-45114eed0486/conversions/811ec3a6-9511-4b63-aa15-19d80c867f0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec757b91-e500-4217-8601-45114eed0486/conversions/811ec3a6-9511-4b63-aa15-19d80c867f0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec757b91-e500-4217-8601-45114eed0486/conversions/811ec3a6-9511-4b63-aa15-19d80c867f0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec757b91-e500-4217-8601-45114eed0486/conversions/811ec3a6-9511-4b63-aa15-19d80c867f0d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБюро по предотвращению и борьбе с коррупцией требует введения более строгих правил отчетности
флаг Латвии.jpg2025-03-17T14:23:32.000000Z00
В Латвии могут сократить финансирование партий, с такой инициативой выступило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Ведомство требует введения более строгих правил отчетности. Так, в общей сложности 13 партий и партийных объединений в 2025 году получат более 6,5 млн евро. При этом выяснилось, что деньги налогоплательщиков тратятся на банкеты, услуги кейтеринга для новогодних вечеринок и мероприятия для сплочения членов партий, а также декоративные шторы за несколько тысяч евро. А партия "Прогрессивные" и вовсе устроила для своих членов дрэг-шоу, на котором выступали мужчины в женских нарядах.