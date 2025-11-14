Беларусь и Китай укрепляют "стену дружбы" через межрегиональное сотрудничество news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8775d74-3f8b-4859-bd43-608e22066a5c/conversions/2a629132-2b55-4d24-ba61-f843659b49bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8775d74-3f8b-4859-bd43-608e22066a5c/conversions/2a629132-2b55-4d24-ba61-f843659b49bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8775d74-3f8b-4859-bd43-608e22066a5c/conversions/2a629132-2b55-4d24-ba61-f843659b49bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8775d74-3f8b-4859-bd43-608e22066a5c/conversions/2a629132-2b55-4d24-ba61-f843659b49bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Межрегиональные связи становятся важным направлением белорусско-китайского сотрудничества. По словам дипломатов, программы городов-побратимов и прямые контакты между регионами создают прочную основу для двусторонних отношений. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич рассказал, что страна представлена в Китае пятью дипломатическими точками. "Беларусь представлена в Китае не только посольством. У нас здесь пять дипломатических точек. Мы представлены в основных, по нашему мнению, ключевых точках входа в Китай. И это не предел", - отметил замминистра иностранных дел.

По его словам, ведется работа по дальнейшему расширению присутствия: "Мы сейчас достаточно интенсивно думаем о расширении своего дипломатического присутствия. Надеюсь, будет достигнуто консенсусное мнение общее, и мы это сможем реализовать в жизнь".

Сергей Лукашевич подчеркнул важность перевода сотрудничества на региональный уровень. "У нас с вами в Беларуси есть очень даже хороший опыт, когда мы выводим сотрудничество между странами на региональный уровень. Когда уже региональные элиты начинают сотрудничать и говорить на понятном друг другу языке, форме общения. Безусловно, правильное направление и с Китаем. Подписание побратимских связей, различного рода соглашений между ассоциациями и так далее, все это маленькие кирпичики в большую стену нашей дружбы", - подчеркнул политик.

"Мы с вами говорим уже о реальности, когда губернаторы белорусские посещают с визитами Китай и регионы. Мы говорим о больших делегациях белорусских регионов, которые приезжают в Китай за опытом, с опытом, для того, чтобы что-то купить, для того, чтобы что-то продать", - отметил Сергей Лукашевич.

По его словам, такая работа ведется "уже исходя из четкого понимания своих региональных интересов, которые складываются в положительную мозаику нашего двухстороннего сотрудничества".

В текущей международной ситуации такие контакты приобретают особую ценность. "Конечно же, мы оцениваем любые контакты между людьми, особенно в наше такое бушующее время, когда вокруг мосты, которые строились годами ломаются. Здесь, в Китае, мы продолжаем интенсивно строить, строить и строить", - заявил политик.