3.78 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Беларусь и Краснодарский край России развивают сотрудничество по линии сельхозтехники
В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. У делегации Беларуси на ведущей площадке для обсуждения ключевых финансовых вопросов много встреч.
Один из самых посещаемых стендов на форуме - это экспозиция от Республики Башкортостан. Как известно, край славится своим медом, поэтому установлена фигура медведя, повелителя пчел.
Беларусь и Башкортостан имеют хорошие двухсторонние отношения, мы создаем предприятия. В Башкортостане есть наши магазины текстильной продукции и продуктов питания. В целом мы настроены расширять сотрудничество по всем направлениям.
На форуме пройдет открытие пленарного заседания, на котором выступит Президент России Владимир Путин. Приглашены все делегации, которые приехали на форум, а здесь собралось 140 стран мира. Среди тех, кто присутствует в зале на пленарном заседании, и делегация Беларуси.
Уже прошло много двухсторонних встреч. У нас много работающих проектов (особенно по линии сельхоз- и пассажирской техники) с Краснодарским краем.
У нашей делегации прошли переговоры с Новгородской, Тульской областями. Губернатор Гомельской области встретился со своим коллегой из Орловской.