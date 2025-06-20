Беларусь и Краснодарский край России развивают сотрудничество по линии сельхозтехники

В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. У делегации Беларуси на ведущей площадке для обсуждения ключевых финансовых вопросов много встреч.

Один из самых посещаемых стендов на форуме - это экспозиция от Республики Башкортостан. Как известно, край славится своим медом, поэтому установлена фигура медведя, повелителя пчел.

Беларусь и Башкортостан имеют хорошие двухсторонние отношения, мы создаем предприятия. В Башкортостане есть наши магазины текстильной продукции и продуктов питания. В целом мы настроены расширять сотрудничество по всем направлениям.

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На форуме пройдет открытие пленарного заседания, на котором выступит Президент России Владимир Путин. Приглашены все делегации, которые приехали на форум, а здесь собралось 140 стран мира. Среди тех, кто присутствует в зале на пленарном заседании, и делегация Беларуси.

Уже прошло много двухсторонних встреч. У нас много работающих проектов (особенно по линии сельхоз- и пассажирской техники) с Краснодарским краем.