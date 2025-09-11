Переполненность тюрем в Бельгии угрожает безопасности заключенных и препятствует их реинтеграции, пишет БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Бельгия уже много лет борется с серьезной переполненностью тюрем, отметили в некоммерческой организации, которая была создана с целью показать обществу проблемы, с которыми сталкиваются заключенные.

"Мы видим, что переполненность тюрем продолжает расти. Улучшений нет. Вот что нас беспокоит", - сказал директор организации Мануэль Ламберт. По его словам, нехватка персонала затрудняет надзор за заключенными. "Все это создает благоприятную для насилия обстановку в тюрьме", - выразил мнение Ламберт. Он также отметил, что уровень рецидивизма в Бельгии очень высок, "тюрьма не способна защитить общество".

Как сообщает Euronews, Бельгия входит в число стран, лидирующих по переполненности тюрем в Европе: в пенитенциарной системе, рассчитанной на 11 тыс. человек, содержится более 13 тыс. человек. Переполненность тюрем также распространена во Франции, Италии и на Кипре. Ситуация в Европе ухудшается, по данным Евростата, в период с 2023 по 2027 год число заключенных в европейских тюрьмах может увеличиться на 200 %.