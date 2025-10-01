3.65 BYN
Белый дом готовится к последствиям шатдауна
Госсекретарь США обвинил демократов в подрыве позиций Соединенных Штатов на мировой арене. Приостановка работы федерального правительства также ставит под угрозу национальную безопасность страны, заявил Марко Рубио в соцсетях.
Ассоциация агентов ФБР также предупредила своих участников об угрозе нацбезопасности из-за шатдауна, сообщил телеканал CNN. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс заверяет, что шатдаун будет краткосрочным, ведь демократы уже начинают сдавать позиции. Однако пока это только оптимистичные прогнозы властей.
В управлении конгресса по бюджету подсчитали: шатдаун обходится США в 400 млн долларов в день. Белый дом уже подтвердил, что готовится к массовым увольнениям сотрудников госведомств и пересмотру инфраструктурных проектов. С 15 октября без жалования могут остаться американские военные, а научные программы могут лишиться персонала и поддержки.