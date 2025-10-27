США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится американская атомная подлодка. Об этом заявил Трамп на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио.

Также он не стал отрицать, что Белый дом может ввести новые санкции против России, которые затронут транспортировку нефти и финансовый сектор. При этом Президент США подчеркивает свою непричастность к вопросу об использовании ЕС замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины. Трамп произнес буквально следующее: "Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС".