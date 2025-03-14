Белый дом пытается оказать давление на Москву, вводя ограничения

Администрация президента США вводит дополнительные ограничения против российского нефтяного, газового и банковского секторов. Об этом сообщает телеканал CBS.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, он встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом по вопросу мирного урегулирования конфликта.