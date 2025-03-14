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Белый дом пытается оказать давление на Москву, вводя ограничения
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США инвато2025-03-14T04:52:41.000000Z00
Администрация президента США вводит дополнительные ограничения против российского нефтяного, газового и банковского секторов. Об этом сообщает телеканал CBS.
Отмечается, что ограничения ужесточаются на фоне попыток Белого дома убедить Москву принять условия 30-дневного перемирия.
13 марта президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, он встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом по вопросу мирного урегулирования конфликта.